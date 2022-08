DuPont révise plusieurs objectifs annuels

(AOF) - Si le groupe chimique DuPont a dévoilé des résultats meilleurs que prévu, les investisseurs retiennent surtout la réduction de certains objectifs 2022. Au deuxième trimestre, le bénéfice net, part du groupe, a atteint 787 millions de dollars, soit 1,55 dollar par titre contre un bénéfice net de 478 millions de dollars ou 90 cents par action, un auparavant. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 88 cents, soit 13 cents de mieux que les attentes.

Les revenus ont augmenté de 7% à 3,3 milliards de dollars alors que le marché visait 3,25 milliards de dollars. La croissance interne s'est élevée à 9%.

" Les hausse des prix continuent de compenser entièrement la hausse des coûts des matières premières, de la logistique et de l'énergie ", a expliqué le groupe chimique.

" Nous réduisons nos prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'année 2022 de 3,20 à 3,50 dollars à 3,27 à 3,43 dollars, tout en maintenant le point médian de notre fourchette précédente a déclaré le directeur financier, Lori Koch.

Il a en revanche réduit ses prévisions d'Ebitda et de chiffre d'affaires afin de prendre en compte l'impact des changes et de la cession de l'activité Biomatériaux. Les ventes sont anticipées entre 13 et 13,4 milliards de dollars pour un Ebita situé entre 3,25 et 3,35 milliards de dollars. DuPont visait auparavant respectivement des revenus entre 13,3 et 13,7 milliards de dollars et un Ebita situé entre 3,25 et 3,45 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une seconde partie d'année à risques

Les acteurs de la chimie devraient être confrontés à un effet de ciseaux. D'abord ils doivent faire face à une explosion des coûts : les experts estiment qu'en 2022 les prix du gaz naturel devraient augmenter de 470% et les prix de l'électricité d'environ 300% suite à la guerre en Ukraine. A cela s'ajoute un prix du pétrole également en hausse. D'autre part, leur capacité à accroître les prix devrait être pénalisée par un contexte économique moins dynamique, lié notamment aux difficultés sur le marché chinois, plombé par une vague de confinements. Le leader mondial, BASF, anticipe un recul compris entre 6% et 14% de ses bénéfices en 2022.