Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DuPont: relèvement de dividende et rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 14:00









(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses résultats trimestriels, DuPont de Nemours fait part d'une augmentation de 10% de son dividende par action, à 0,33 dollar, ainsi que d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars expirant en mars 2023.



Sur les trois derniers mois de 2021, le chimiste a réalisé un BPA ajusté en hausse de 54% à 1,08 dollar et un EBITDA opérationnel en croissance de 5% à 973 millions, pour un chiffre d'affaires en hausse de 14% à 4,3 milliards de dollars (+13% en organique).



Pour l'année 2022, DuPont déclare tabler sur un BPA ajusté qui devrait se situer entre 4,60 et 4,90 dollars, soit une augmentation au milieu de la fourchette de 10% par rapport à celui de 4,30 dollars engrangé sur l'ensemble de 2021.





Valeurs associées DUPONT DE NEM NYSE -0.89%