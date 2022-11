Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DuPont: programme de rachats d'actions avec les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 08/11/2022 à 13:27









(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, DuPont annonce que son conseil d'administration a approuvé un nouveau programme de rachat d'actions de cinq milliards de dollars, avec des rachats accélérés pour 3,25 milliards qui seront exécutés de façon imminente.



Sur son troisième trimestre, le groupe de chimie a réalisé un BPA ajusté de 0,82 dollar, en augmentation de 4% en comparaison annuelle, et une marge d'EBITDA opérationnel améliorée de 30 points de base à 25,8%.



A 3,32 milliards de dollars, le chiffre d'affaires de DuPont a progressé de 4% grâce à une croissance organique de 11%, qui se compose elle-même d'une croissance de 8% des prix et d'une augmentation de 3% des volumes.





