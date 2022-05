Dupont : prévisions décevantes

(AOF) - Dupont a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes mais des prévisions prudentes. Le spécialiste des matériaux de spécialités a réalisé un bénéfice net de 488 millions de dollars contre 5,394 milliards un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 82 cents contre un consensus de 67 cents. Le chiffre d'affaires a progressé de 9% à 3,274 milliards. Wall Street visait 3,208 milliards.

Pour le trimestre en cours, le chimiste américain table sur un BPA, hors éléments exceptionnels, compris entre 70 et 80 cents. Le consensus est de 84 cents. Même déception pour le chiffre d'affaires attendu entre 3,2 et 3,3 milliards. Le marché escompte 3,334 milliards.

Pour 2022, la société vise un BPA compris entre 3,2 et 3,5 dollars et sur un chiffre d'affaires compris entre 13,3 et 13,7 milliards. Le consensus donne un BPA à 3,4 dollars et un chiffre d'affaires à 13,476 milliards.

