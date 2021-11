DuPont : performance meilleure que prévu et importante acquisition

(AOF) - Le groupe chimiste DuPont a dévoilé des résultats meilleurs que prévu et l’acquisition de Rogers Corporation, société spécialisée dans les matériaux d'ingénierie pour 5,2 milliards de dollars. Au troisième trimestre, le bénéfice net, part du groupe, a atteint 391 millions de dollars, soit 75 cents par titre contre une perte de 79 millions de dollars ou -11 cents par action, un auparavant. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,15 dollar, soit 3 cents de mieux que les attentes.

Les revenus ont augmenté de 18% à 4,27 milliards de dollars alors que le marché visait 4,2 milliards de dollars. La croissance interne s'est élevée à 16%.

Lori Koch, Directrice financière, a déclaré : " Nous constatons une décélération des commandes due à la pénurie mondiale de puces à semi-conducteurs, principalement dans les marchés finaux de l'automobile, ce qui est cohérent avec les révisions des estimations de la construction automobile mondiale (...). Pour l'ensemble de l'année 2021, nous estimons désormais que les ventes nettes se situeront entre 16,34 et 16,40 milliards de dollars, l'EBITDA opérationnel entre 4,14 et 4,17 milliards de dollars et le BPA ajusté entre 4,18 et 4,22 dollars par action."

