 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 853,13
+0,85%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

DuPont, Intel, Nucor, Nvidia...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 18/09/2025 à 14:54

(AOF) - Biogen

Biogen a conclu un accord définitif en vue d'acquérir Alcyone Therapeutics. Dans le cadre d'un partenariat déjà existant, les deux sociétés développent ThecaFlex DRx, un cathéter et un port sous-cutané implantables actuellement à l'étude pour l'administration intrathécale d'oligonucléotides antisens. Ce dispositif est conçu pour offrir une alternative aux ponctions lombaires répétées lors de l'administration intrathécale chronique de médicament. Biogen pilotera le développement, la fabrication et la commercialisation de cet appareil.

DuPont

DuPont, fabricant de matériaux industriels, a annoncé prévoir un chiffre d'affaires net d'environ 6,87 milliards de dollars pour 2025, révisant à la baisse ses prévisions de ventes antérieures (12,85 milliards de dollars) en raison de la scission prévue de sa division électronique et la cession de son activité Aramids. Pour le troisième trimestre, la firme américaine réduit le bpa à 1,06 dollar contre 1,15 dollar attendu.

Eli Lilly

Eli Lilly a dévoilé les résultats détaillés d'une étude de phase III évaluant la sécurité et l'efficacité de Mounjaro chez les enfants et les adolescents (âgés de 10 à moins de 18 ans) atteints de diabète de type 2 insuffisamment contrôlé par la Metformine, l'insuline basale ou les deux. Après 30 semaines, le Mounjaro du laboratoire américain a atteint le critère d'évaluation principal et tous les critères secondaires clés.

GE Healthcare

Selon des informations de Bloomberg, GE Healthcare étudie plusieurs options concernant ses activités et notamment la possibilité de céder une participation dans sa filiale en Chine. Le média américain indique qu'une potentielle transaction valoriserait les actifs à plusieurs milliards de dollars. Un porte-parole du groupe a indiqué que l'entreprise ne commentait les rumeurs de marché.

Intel/ Nvidia

Intel est attendu en hausse de plus de 30% à Wall Street. Nvidia et le fabricant de microprocesseurs ont annoncé un partenariat dans le cadre duquel le premier investira 5 milliards de dollars dans le second au prix de 23,28 dollars par action. Intel a clôturé hier soir à 24,90 dollars. Ils vont développer conjointement plusieurs générations de puces personnalisées pour les centres de données et les PC.

Meta

Lors de l'évènement Meta Connect, EssilorLuxottica et Meta Platforms ont dévoilé la nouvelle génération de lunettes avec IA. Dans la foulée du récent succès des lunettes Oakley Meta HSTN, ils ont annoncé les lunettes Oakley Meta Vanguard : une gamme de lunettes avec IA inaugurant une nouvelle ère, celle de l'Athletic Intelligence. EssilorLuxottica et Meta ont également dévoilé une nouvelle génération de lunettes Ray-Ban Meta.

Nucor

L'entreprise sidérurgique américaine Nucor prévoit un bénéfice par action dilué pour le troisième trimestre compris entre 2,05 et 2,15 dollars, contre 2,60 dollars au trimestre précédent et 1,05 dollar à la même période l’an dernier. Les bénéfices sur ce troisième trimestre devraient diminuer dans les trois secteurs d'exploitation de Nucor par rapport au deuxième trimestre de 2025. Le repli prévu des bénéfices du segment aciérie est principalement dû à une baisse des volumes, associée à une compression des marges.

Valeurs associées

BIOGEN
144,8700 USD NASDAQ 0,00%
DUPONT DE NEMOURS
76,810 USD NYSE 0,00%
ELI LILLY & CO
760,310 USD NYSE 0,00%
GE HLTC TECH
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
GE HLTC TECH
76,6300 USD NASDAQ 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD AMEX 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE 0,00%
INTEL
24,9000 USD NASDAQ 0,00%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
775,7150 USD NASDAQ 0,00%
NUCOR
142,800 USD NYSE 0,00%
NVIDIA
170,2900 USD NASDAQ 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 18/09/2025 à 14:54:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank