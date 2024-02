Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DuPont: hausse du dividende et nouveaux rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 13:20









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, DuPont de Nemours annonce une augmentation de 6% de son dividende trimestriel, à 0,38 dollar par action, ainsi qu'une nouvelle autorisation de rachats d'actions pour un milliard de dollars.



Au titre des trois derniers mois de 2023, le groupe de chimie publie un BPA ajusté en repli de 2% à 0,87 dollar, malgré une marge d'EBITDA opérationnel en amélioration de 0,3 point à 24,7% pour des revenus de 2,9 milliards de dollars, en baisse de 7% (-10% en organique).



Affichant ainsi sur l'ensemble de 2023 un BPA ajusté de 3,48 dollars et des revenus de près de 12,1 milliards, DuPont indique anticiper, pour l'exercice qui commence, des fourchettes-cibles allant respectivement de 3,25 à 3,65 dollars et de 11,9 à 12,3 milliards.





