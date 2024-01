Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DuPont: des estimations ternes pour le 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - A titre préliminaire, DuPont de Nemours fait part d'un BPA estimé entre 0,85 et 0,87 dollar pour le dernier trimestre de 2023, pour un EBITDA d'exploitation d'environ 715 millions de dollars et des revenus aux alentours de 2,9 milliards.



'À la fin de l'année 2023, nous avons constaté un déstockage supplémentaire au sein de nos activités industrielles, ainsi qu'une faible demande persistante en Chine', met en avant son président et CEO Ed Breen, ajoutant que 'des tendances similaires se poursuivent'.



Pour le premier trimestre 2024, DuPont indique anticiper un BPA ajusté d'environ 0,63 à 0,65 dollar, un EBITDA d'exploitation de l'ordre de 610 millions de dollars et un chiffre d'affaires d'environ 2,8 milliards.





