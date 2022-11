Dupont dépasse ses attentes de profits au troisième trimestre

Les acteurs de la chimie devraient être confrontés à un effet de ciseaux. D'abord ils doivent faire face à une explosion des coûts : les experts estiment qu'en 2022 les prix du gaz naturel devraient augmenter de 470% et les prix de l'électricité d'environ 300% suite à la guerre en Ukraine. A cela s'ajoute un prix du pétrole également en hausse. D'autre part, leur capacité à accroître les prix devrait être pénalisée par un contexte économique moins dynamique, lié notamment aux difficultés sur le marché chinois, plombé par une vague de confinements. Le leader mondial, BASF, anticipe un recul compris entre 6% et 14% de ses bénéfices en 2022.

"En dépit d'un environnement macroéconomique toujours difficile, marqué par une inflation substantielle des coûts, nous avons obtenu des résultats financiers supérieurs aux prévisions, tant en termes de chiffre d'affaires que de résultat net, grâce à une exécution opérationnelle disciplinée, y compris des actions ciblées nécessaires en matière de prix", a déclaré Ed Breen, président exécutif et directeur général de DuPont.

Son unité électronique et industrie a enregistré des revenus en hausse de 3% à 1,51 milliard au troisième trimestre.

L'activité eau et protection du groupe enregistre une augmentation de 10% à 1,53 milliard. Dupont table sur une demande toujours forte au quatrième trimestre sur la majeure partie des marchés finaux, à l'exception de l'électronique grand public.

Son bénéfice net est de 376 millions de dollars soit 73 cents par action, contre 404 millions de dollars un an auparavant.

(AOF) - Firme américaine spécialisée dans la chimie, DuPont annonce que son chiffre d'affaires net du troisième trimestre a augmenté de 4% à 3,32 milliards de dollars grâce à une croissance organique des ventes de 11%. Sur ce trimestre, le groupe a réalisé un BPA ajusté de 0,82 dollar, en augmentation de 4% en comparaison annuelle, et une marge d'EBITDA opérationnel améliorée de 30 points de base à 25,8%. Le consensus s'élevait à 79 cents de consensus pour le bénéfice par action.

