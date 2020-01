Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DuPont : BPA trimestriel en ligne avec le consensus Cercle Finance • 30/01/2020 à 12:52









(CercleFinance.com) - DuPont affiche un BPA ajusté en baisse de 34% à 95 cents au titre du quatrième trimestre 2019, en ligne avec le consensus de marché, et un EBITDA opérationnel en recul de 14% à 1,4 milliard de dollars. Les revenus du chimiste se sont inscrits en repli de 5% à 5,2 milliards de dollars avec une baisse de 2% en organique, une hausse de 1% des prix ayant été plus que contrebalancée par un tassement de 3% des volumes. Affichant sur l'ensemble de l'année écoulée un BPA ajusté pro forma en baisse de 7% à 3,80 dollars, DuPont indique l'anticiper, pour l'exercice 2020, dans une fourchette cible allant de 3,70 à 3,90 dollars.

Valeurs associées DUPONT DE NEM NYSE -8.56%