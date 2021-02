Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DuPont : BPA ajusté stable au 4e trimestre Cercle Finance • 09/02/2021 à 13:25









(CercleFinance.com) - DuPont affiche un BPA ajusté stable à 95 cents au titre du dernier trimestre 2020, dépassant néanmoins le consensus de marché, et ce malgré un EBITDA opérationnel en recul de 7% à 1,3 milliard de dollars. Les revenus du chimiste ont augmenté de 1% à 5,3 milliards de dollars (stables en organique), soutenus par la demande pour son segment électronique-imagerie et par une reprise renforcée des marchés automobiles. DuPont anticipe pour 2021 un BPA ajusté entre 3,30 et 3,45 dollars ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 15,4 et 15,6 milliards, à comparer à un BPA ajusté de 2,01 dollars et un chiffre d'affaires de 14,3 milliards en 2020.

Valeurs associées DUPONT DE NEM NYSE -0.01%