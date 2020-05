DUPONT bat le consensus grâce aux masques

(AOF) - Dupont a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la hausse de la demande liée au Covid-19. Le chimiste américain produit en effets des équipements de protection personnelle, comme des masques et des cagoules, des matériaux utilisés dans la filtration de l'eau, etc. Le groupe a accusé une perte nette de 616 millions de dollars, ou 83 cents par action, contre un bénéfice 521 millions, ou 69 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 84 cents, au-dessus du consensus qui le donnait à 73 cents.

Le chiffre d'affaires a reculé de 4% à 5,22 milliards, mais Wall Street visait 5,07 milliards.

Confronté à l'impact incertain de la crise sanitaire, le géant américain a annoncé une baisse de 500 millions de dollars de ses investissements et a relevé son objectif d'économies annuelles.

