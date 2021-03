Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DuPont : acquisition de Laird Performance Materials Cercle Finance • 08/03/2021 à 13:22









(CercleFinance.com) - DuPont annonce avoir conclu un accord définitif avec le groupe de capital-investissement Advent International, pour acquérir Laird Performance Materials moyennant 2,3 milliards de dollars, opération qui sera financée par de la trésorerie existante. Spécialisé dans le blindage électromagnétique haute performance et la gestion thermique, Laird Performance Materials emploie plus de 4.300 personnes et dispose de 11 sites de fabrication dans le monde. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 465 millions de dollars en 2020. DuPont s'attend à ce que l'opération soit positive pour son BPA ajusté au cours des 12 premiers mois. La transaction devrait être close au troisième trimestre de 2021, sous réserve des approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles.

Valeurs associées DUPONT DE NEM NYSE +1.86%