DuPont : abaissement des fourchettes-cibles annuelles

(CercleFinance.com) - DuPont anticipe désormais pour l'année 2021 un BPA ajusté entre 4,18 et 4,22 dollars, un EBITDA opérationnel entre 4,14 et 4,17 milliards, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 16,34 et 16,40 milliards, des fourchettes-cibles en baisse par rapport à il y a trois mois. Le groupe de chimie affiche un BPA ajusté en progression de 89% à 1,15 dollar au titre du troisième trimestre 2021, et un EBITDA opérationnel en croissance de 20% à 1,09 milliard de dollars, soit une marge améliorée de 50 points de base. Ses revenus ont augmenté de 18% à 4,3 milliards de dollars (+16% en organique), soutenus par chacun de ses trois grands segments, avec une croissance organique à deux chiffres en Asie Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord.

Valeurs associées DUPONT DE NEM NYSE +2.34%