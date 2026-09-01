Duolingo s'envole après qu'Evercore a adopté une position optimiste et doublé son objectif de cours, le portant à son plus haut niveau sur le marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** Les actions d' DUOL.O , la société derrière la plateforme d'apprentissage des langues Duolingo, ont progressé de 6 % mardi pour atteindre 157,28 dollars, leur plus haut niveau depuis fin janvier, après qu'Evercore a relevé sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer ».

** La société de courtage a relevé son objectif de cours de 105 à 210 dollars, le plus élevé de Wall Street selon LSEG, ce qui implique un potentiel de hausse d'environ 42 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** L’équipe d’analystes dirigée par Mark Mahaney a indiqué dans une note qu’elle « augmentait considérablement » ses estimations à la suite d’une enquête interne, d’une analyse des améliorations actuelles apportées aux produits, d’une nouvelle analyse de sensibilité du bénéfice par action (BPA) pour 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU), d’un suivi par des tiers des tendances des DAU depuis le début du trimestre, et de « vérifications très récentes auprès des canaux de distribution »

** Mahaney a indiqué que ses prévisions de BPA pour les exercices 2027 et 2028 (basées sur les normes GAAP, s’élevant respectivement à 3,64 $ et 5,10 $), dépassaient désormais de 10 % et 25 % le consensus, ajoutant que cette configuration « nous rappelle le scénario de l’action NFLX en 2022 »

** Dans le cas de NFLX, la plateforme de streaming vidéo « s’était heurtée à un plafond de croissance » et son action s’était effondrée de 70 %; une série de changements majeurs et réussis au niveau des produits a ensuite conduit à « un cercle vertueux » d’améliorations fondamentales, de révisions positives des estimations et d’une « surperformance spectaculaire du cours de l’action », a déclaré Mahaney

** DUOL, société basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, a prévu le mois dernier un chiffre d’affaires pour le trimestre en cours légèrement inférieur aux attentes du marché, et a annoncé que son nombre d’utilisateurs quotidiens actifs (DAU), un indicateur clé de l’engagement, avait progressé de 23 % en glissement annuel pour atteindre 58,7 millions au deuxième trimestre

** La recommandation moyenne des 25 courtiers couvrant DUOL est « conserver »; l’objectif de cours médian est de 127,50 $

** Suite à l’évolution de mardi, le titre affiche une baisse de 10 % depuis le début de l’année, sous-performant la progression d’environ 13 % du Nasdaq .IXIC