Dunkerque: le taïwanais ProLogium (batteries) décroche une subvention de l'Etat français de 1,5 md EUR

Le fabricant taïwanais de batteries ProLogium va recevoir une subvention de 1,5 milliard d'euros de la part de l'Etat français pour installer sa première usine de batteries européenne à Dunkerque (Nord), a-t-il annoncé jeudi.

La Commission européenne a approuvé cette subvention en vertu de l'encadrement européen des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (RDIF), a indiqué le groupe dans un communiqué.

L'aide servira selon l'entreprise "de soutien solide au projet de ProLogium pour la recherche et le développement d'une nouvelle génération de batteries pour véhicules électriques ainsi que pour l'installation d'une gigafactory de 48 gigawattheures à Dunkerque", soit de quoi équiper des centaines de milliers de véhicules par an.

Le groupe taïwanais fait le pari des batteries à électrolyte solide, une solution prometteuse en termes de performance et de sécurité, mais dont la production n'est pas totalement maîtrisée. La première ligne de démonstration à grande échelle de ProLogium doit entrer en fonction fin 2023 à Taoyuan (Taïwan).

Le groupe recevra la subvention de 1,5 milliard d'euros en plusieurs tranches jusqu'en 2029, sur un investissement total de 5,2 milliards d'euros.

ProLogium doit lancer en septembre une concertation publique autour du projet dunkerquois.

La construction de l'usine devrait débuter au second semestre 2024, pour un lancement de la production estimé à la fin de l'année 2026. L'établissement sera situé non loin de l'usine de batteries de Stellantis, inaugurée fin mai, mais aussi de celles de Renault et Verkor.

ProLogium a également indiqué qu'il recherchait un emplacement pour son centre de recherche et développement.

tsz/liu/uh/eb