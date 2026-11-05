Duke Energy en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre

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5 novembre - ** L'action Duke Energy DUK.N progresse de 1,2 % à 131,13 dollars avant l'ouverture du marché

** La société dépasse les estimations de bénéfice ajusté du troisième trimestre, grâce à la reprise des investissements dans les infrastructures et à des conditions météorologiques favorables

** Elle affiche un bénéfice ajusté de 1,99 $ par action au troisième trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 1,86 $ par action – données compilées par LSEG

** DUK resserre ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 dans une fourchette comprise entre 6,70 $ et 6,80 $ par action, contre une fourchette précédente de 6,55 $ à 6,80 $ par action

** Depuis la clôture précédente, l'action affiche une hausse de 10,56 % depuis le début de l'année