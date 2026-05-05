Duke Energy dépasse les prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires grâce à la remontée des tarifs et à des conditions météorologiques favorables

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Le fournisseur d'énergie Duke Energy

DUK.N a dépassé mardi les prévisions de Wall Street en matière de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, grâce à la reprise des investissements dans les infrastructures financés par les tarifs et à des conditions météorologiques favorables.

Les entreprises du secteur de l'énergie font pression pour augmenter les tarifs d'électricité des clients en 2026 afin de contribuer au financement des améliorations d'infrastructure, alors que les réseaux électriques sont mis à rude épreuve par des conditions météorologiques extrêmes et une demande croissante liée à l'électrification et à l'expansion des centres de données.

Les services publics réglementés s'appuient sur des procédures de tarification pour fixer le montant facturé aux clients pour l'électricité, le gaz naturel et des services tels que l'eau et la vapeur privées.

Le chiffre d'affaires de Duke Energy au premier trimestre s'est élevé à 9,17 milliards de dollars, contre 8,25 milliardsil y a un an, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 8,43 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sa division gaz, qui dessert 1,6 million de clients en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, au Tennessee, en Ohio et au Kentucky, a enregistré un bénéfice trimestriel de 532 millions de dollars, contre 349 millions de dollars un an plus tôt.

Toutefois, le résultat de son segment des services publics d'électricité s'est élevé à 1,25 milliard de dollars, en baisse par rapport aux 1,28 milliard de dollars enregistrés il y a un an.

Ce segment, qui dessert 7,9 millions de clients en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Floride, dans l'Indiana, en Ohio et au Kentucky, dispose d'une capacité énergétique totale de 51.000 mégawatts.

La société, dont le siège se trouve à Charlotte, en Caroline du Nord, a enregistré un bénéfice ajusté de 1,93 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre des estimations de 1,87 dollar.

En avril, Duke Energy a demandé l'autorisation aux autorités de régulation de Caroline du Nord d'augmenter ses tarifs afin de récupérer plus de 800 millions de dollars de coûts d'achat supplémentaires engagés lors d'une vague de froid hivernale extrême.

La société avait déclaré qu'elle visait à récupérer environ 500 millions de dollars chez Duke Energy Carolinas et 309 millions de dollars chez Duke Energy Progress. Si ces mesures sont approuvées, elles entraîneraient une augmentation des factures mensuelles moyennes d'environ 6,90 dollars et 7,88 dollars, respectivement, à compter du 1er juin.