Duke Energy : au-dessus des attentes au T2 Cercle Finance • 10/08/2020 à 14:25









(CercleFinance.com) - Le groupe Duke Energy annonce ce lundi, pour le deuxième trimestre de son exercice 2020, un bénéfice par action en données ajustées de 1,12 dollar. Le BPA est ainsi supérieur aux attentes. Le consensus visait en effet 1,03 dollar. S'agissant de ses attentes, le groupe américain basé à Charlotte indique viser un BPA ajusté compris entre 5,05 et 5,45 dollars.

