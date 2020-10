Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry : vers une coentreprise avec Alibaba Cercle Finance • 05/10/2020 à 09:37









(CercleFinance.com) - Dufry fait part ce lundi d'un accord avec Alibaba Group pour constituer une coentreprise stratégique en Chine, accord par lequel Alibaba investira en outre dans le spécialiste suisse de la distribution en zones hors taxes. Le géant chinois du commerce en ligne -qui détiendra 51% du capital de la coentreprise- prévoit ainsi un investissement au capital de Dufry, avec un objectif de détention de jusqu'à 9,99% après augmentation de capital. Sur la base de cet engagement, Dufry va proposer à l'assemblée générale extraordinaire prévue ce 6 octobre l'émission de jusqu'à 25 millions d'actions, ce qui représente un montant potentiel de l'ordre de 700 millions de francs suisses.

Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks +17.10% DUFRY SIX Swiss Exchange -1.66%