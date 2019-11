Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry : va refinancer une partie de sa dette Cercle Finance • 06/11/2019 à 14:19









(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une publication trimestrielle très bien accueillie, le groupe suisse Dufry annonce ce mercredi qu'il va refinancer sa dette. La société basée à Bâle envisage en effet d'émettre 750 millions d'euros de billets de premier rang à échéance 2027, afin de refinancer des billets de 700 millions d'euros arrivant à échéance en 2023. Le produit sera également utilisé pour réduire la dette bancaire existante, a déclaré Dufry.

Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks +1.52% DUFRY SIX Swiss Exchange -1.66%