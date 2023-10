Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry: va désormais s'appeler Avolta information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 10:39









(CercleFinance.com) - Le groupe Dufry va changer de nom pour s'appeler Avolta, une nouvelle identité de marque représentant la combinaison Dufry et Autogrill.



' Avolta reflète la vision à long terme de l'entreprise en plaçant les besoins des voyageurs au centre de ses préoccupations ' indique le groupe.



Ce chanhement permet d'unifier les activités de travel retail et de restauration sous un seul nom d'entreprise.



Xavier Rossinyol, DG, a déclaré : ' Nous voyons une grande opportunité émerger de l'évolution des attentes des voyageurs et des clients et de leur appétit accru pour voyager. Avolta résume notre vision élargie et notre engagement à innover en matière d'expérience centrée sur le voyageur avec un engagement numérique amélioré '.





Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks -2.13%