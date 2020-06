Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry : une organisation simplifiée pour accélérer la reprise Cercle Finance • 09/06/2020 à 10:56









(CercleFinance.com) - Dufry a annoncé vouloir simplifier ses fonctions de direction, dans le but d'accélérer la reprise. Son nouveau comité exécutif - qui sera désormais composé de huit membres contre 10 auparavant - contribuera à réduire les coûts en gérant directement les opérations depuis le siège, a indiqué le groupe. La nouvelle structure organisationnelle, qui devrait entrer en vigueur le 1er septembre, entraînera une réduction du nombre de pôles d'organisation à sept, plus l'Amérique du Nord, contre 23 jusqu'à présent. Avec cette décision, Dufry vise à renforcer davantage son activité de commerce de détail dans les aéroports, tout en stimulant la rentabilité de l'entreprise et en préparant une accélération de la croissance, a déclaré ce matin le groupe dans un communiqué.

Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks -3.40% DUFRY SIX Swiss Exchange -1.66%