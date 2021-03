Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry : une nouvelle concession remportée en Jamaïque Cercle Finance • 02/03/2021 à 12:12









(CercleFinance.com) - Le suisse Dufry a annoncé mardi avoir remporté une nouvelle concession auprès de l'aéroport international de Sangster à Montego Bay, une ville touristique située sur la cote nord de la Jamaïque. Le spécialiste des boutiques 'duty free' indique qu'il bénéficiera, dans le cadre de la modernisation de l'aéroport, d'une nouvelle superficie de 2,260 m2 pour ses magasins, contre 1,800 m2 jusqu'ici, au sein de cet aéroport visité par 4,6 millions de passagers chaque année. Dufry a prévu de présenter ses résultats annuels 2020 mardi prochain, une publication très attendue alors que son cours de Bourse a été multiplié par presque trois au cours des six derniers mois.

Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks -1.79%