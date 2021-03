Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry : une émission d'obligations convertibles a été bouclée Cercle Finance • 24/03/2021 à 12:06









(CercleFinance.com) - Dufry a annoncé mercredi avoir bouclé une émission d'obligations convertibles pour un montant de 500 millions de francs suisses (environ 450 millions d'euros). L'opérateur suisse de boutiques hors taxes - frappé de plein fouet par la crise du coronavirus comme le reste du secteur aérien - précise que le produit de l'opération va lui permettre de renforcer son bilan et d'améliorer sa flexibilité financière en vue d'une prochain redressement du marché. Ces obligations 'senior' à échéance 2026, convertibles en actions nouvelles ou existantes, seront proposées avec un coupon de 0,75%. Dans une note de réaction publiée dans la matinée, les analystes de la banque d'affaires suisse UBS estime l'effet dilutif de l'opération autour de 6%. A la Bourse de Zurich, l'action Dufry s'inscrivait en repli d'environ 7% mercredi matin.

