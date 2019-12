Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry : un nouveau contrat de concession à Singapour Cercle Finance • 20/12/2019 à 11:48









(CercleFinance.com) - Dufry a remporté un contrat de concession de trois ans pour exploiter quatre nouveaux magasins à l'aéroport de Singapour Changi, a annoncé le groupe Suisse. Le groupe a déclaré que les magasins devraient être ouverts à partir de mars 2020 dans le hall de départ du terminal 2 de l'aéroport, pour une surface de vente totale de 563 m2. Dufry - qui exploite des boutiques de marques à l'aéroport de Changi depuis plus de vingt ans - a annoncé son intention d'ajouter des marques telles que Max Mara, Chloé et Tumi.

Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks -0.79% DUFRY SIX Swiss Exchange -1.66%