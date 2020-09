Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry : souhaite réaliser une augmentation de capital de 500M Cercle Finance • 10/09/2020 à 10:10









(CercleFinance.com) - Dufry, le spécialiste du duty free, souhaite réaliser une augmentation de capital de 500 millions de francs suisses. Le groupe tiendra une Assemblée générale extraordinaire le 6 octobre 2020 pour approuver cette augmentation de capital ordinaire. Le produit envisagé devrait être utilisé pour financer l'acquisition annoncée précédemment de la totalité des participations restantes dans Hudson et à des fins générales de l'entreprise. Dufry a déjà obtenu un engagement d'investissement en actions de 415 millions de francs suisses de la part de fonds gérés par Advent International Corporation ou ses filiales pour acheter les titres Hudson à 28,50 CHF par action.

Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks +3.32% DUFRY SIX Swiss Exchange -1.66%