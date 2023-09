Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry: sécurisation de la ligne de crédit renouvelable information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 12:36









(CercleFinance.com) - Dufry a annoncé mercredi avoir sécurisé auprès de ses banques sa ligne de crédit renouvelable à horizon 2027, qui atteint désormais un montant de 2,75 milliards d'euros.



Le spécialiste suisse des magasins hors-taxes, qui disposait d'une facilité de 2,085 milliards d'euros il y a moins de six mois, précise encore disposer de tirages possibles pour plus de 1,94 milliard d'euros sur ce montant.



Avec une trésorerie qui atteint aujourd'hui 2,8 milliards de francs suisses (environ 2,9 milliards d'euros), Dufry se dit prêt à faire face à sa prochaine échéance de remboursement obligataire, prévue en novembre 2024, avec l'arrivée à terme d'une émission de 800 millions d'euros.



Au-delà de cette maturité, le groupe n'aura plus d'échéances de remboursement avant la période 2026/2027.





Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks +0.78%