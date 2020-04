Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry : report de l'assemblée générale Cercle Finance • 15/04/2020 à 07:20









(CercleFinance.com) - Dufry annonce que son conseil d'administration a décidé de reporter l'assemblée générale, initialement prévue le 7 mai, la nouvelle date devant être annoncée en temps voulus. Il espère la tenir au cours du mois de mai, mais en aucun cas au-delà du 30 juin. Ce report permettra au groupe suisse spécialisé dans la distribution en zones détaxées de s'adapter à la situation créée par la pandémie, dont les restrictions imposées par les autorités helvétiques en termes de réunions publiques et de déplacements.

Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks 0.00% DUFRY SIX Swiss Exchange -1.66%