Dufry: relèvement de note de crédit chez Moody's

(CercleFinance.com) - Dufry indique que Moody's a relevé sa note de crédit de 'B1' à 'Ba3' et sa perspective de 'stable' à 'positive', mettant en avant la vigueur de l'activité en 2022 et la solide reprise des ratios de crédit du spécialiste suisse de la distribution en zones de transport.



L'agence de notation a aussi souligné l'achèvement de la première étape du rapprochement avec Autogrill, opération de nature à améliorer le crédit, ainsi que les perspectives de croissance durable des revenus et des bénéfices, avec des attentes de désendettement.



'Les relèvements de notation par les deux agences S&P en mars et Moody's maintenant améliorent notre marge pour les emprunts dans le cadre du RCF de 50 points de base', pointe Yves Gerster, le CFO de Dufry.





