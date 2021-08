Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry : réduction des pertes au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 10/08/2021 à 09:05









(CercleFinance.com) - Dufry publie au titre du premier semestre 2021 une perte nette ajustée de 348,1 millions de francs suisses, soit 4,1 francs par action, à comparer à une perte de 582,2 millions, soit 11,2 francs par action, un an auparavant. Le groupe helvétique de distribution en zone détaxée a vu son chiffre d'affaires se contracter de 25,2% à 1,19 milliard de francs suisses (-22,8% en organique), la crise sanitaire n'ayant commencé à toucher ses activités qu'au deuxième trimestre 2020. Dufry note cependant que sa consommation de trésorerie sur la période s'est révélée meilleure que prévu, à -45,8 millions en moyenne mensuelle, lui permettant de relever ses scénarios de free cash-flow opérationnel pour 2021.

Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks +0.48%