Dufry: Oddo réitère son conseil à l'achat information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 11:30

(CercleFinance.com) - Dufry a finalisé l'acquisition des 50,3% d'Autogrill auprès d'Edizione. En contrepartie, Edizione prend une participation de 27,5% de Dufry et devient le premier actionnaire du groupe.



' La prochaine étape de l'opération est le lancement d'une OPA obligatoire sur les actions restantes non détenues par Dufry (i.e. 49,7%) ' souligne Oddo.



Suite à ces annonces, Oddo réitère son conseil Surperformance sur la valeur et son objectif de 56 CHF.



L'analyste indique que le management a réitéré ses guidances long terme annoncés lors du CMD organisé en septembre dernier. ' Il anticipe une croissance topline de 7% à 10%, par an, en 2023e et 2024e. Ces chiffres prennent en compte l'intégration d'Autogrill à partir de 2023e. Sur plus long terme, la management mise sur une croissance entre 5% et 7% par an entre 2025e et 2027e '.



' La bonne marche du processus d'acquisition d'Autogrill, selon le calendrier prévu est une bonne nouvelle, mais des facteurs de risque subsistent aussi bien sur les résultats de l'OPA obligatoire que sur les modalités de son financement ' indique le bureau d'analyses.