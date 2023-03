Dufry: Oddo ajuste son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 10:12

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' sur Dufry avec un objectif de cours ajusté légèrement à la hausse de 56 à 58 francs suisses, avec l'intégration de l'acquisition d'Autogrill dans ses chiffres pour le groupe de distribution en zones de transport.



'La valorisation du titre, sur la base du ratio VE/EBITDA core, ressort à 9,1 fois en 2024 et à 7,9 fois en 2025, contre une moyenne à 12,6 fois (avec une fourchette large entre 9,5 et 16,3 fois) sur la période 2011-2018', pointe l'analyste.



Il met aussi en avant une plus grande résilience de par la plus forte exposition au F&B post-acquisition d'Autogrill, une plus forte exposition au marché américain plus dynamique, et une réduction mécanique de l'endettement, un des principaux griefs sur le titre.