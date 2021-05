Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry : nouveau DG pour la division Amérique du Nord Cercle Finance • 18/05/2021 à 18:26









(CercleFinance.com) - Dufry annonce la nomination de Jordi Martin-Consuegra en tant que directeur général pour l'Amérique du Nord à compter du 1er juillet 2021. Il succédera à Roger Fordyce, qui quittera ses fonctions le 30 juin 2021 et assumera désormais un rôle consultatif pour la société en Amérique du Nord. Jordi Martin-Consuegra a rejoint le groupe Dufry en 2005 et occupait depuis janvier 2018 le poste de directeur administratif et directeur général adjoint Amérique du Nord. Dufry annonce par ailleurs que Sarah Branquinho a été nommée au Global Executive Committee (GEC) en tant que Chief Diversity & Inclusion Officer (CDIO) à compter du 1er juillet 2021.

Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks -1.53%