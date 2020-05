Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry : les ventes au T1 fortement impactées par le virus Cercle Finance • 12/05/2020 à 12:33









(CercleFinance.com) - Dufry annonce une nette baisse de ses ventes au premier trimestre, signe évident que son environnement commercial a été entravé par les restrictions de voyage en place en raison du coronavirus. Le voyagiste suisse a ainsi déclaré que ses ventes au cours des trois premiers mois de 2020 ont atteint 1,4 milliard de francs suisses, en baisse de -23,6% par rapport à 1,9 milliard de francs suisses à la même période de 2019. Les ventes sont en baisse organique de -21,4%. Sur le seul mois d'avril, les ventes se sont effondrées de 94,1% en l'espace d'un an. Dans son communiqué, Dufry s'est dit 'bien préparé' pour faire face à une année difficile. Cela n'a pas empêché les actions de baisser de -5,7% à Zurich mardi matin.

Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks -3.48% DUFRY SIX Swiss Exchange -1.66%