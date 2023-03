Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry: le titre progresse après un solide exercice 2022 information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 11:11









(CercleFinance.com) - Dufry a fait état mardi de solides performances au titre de l'exercice 2022, essentiellement grâce à l'allègement des mesures de restriction sanitaire qui a soutenu la plupart de ses marchés.



Le spécialiste des boutiques détaxées et de la vente de détail en aéroports a enregistré un chiffre d'affaires de près de 6,88 milliards de francs suisses l'an dernier, soit une croissance organique de 76,1% par rapport à 2021.



Son excédent brut d'exploitation (Ebitda) de base ('core') a presque doublé pour atteindre 606,2 millions de francs suisses, soit une marge opérationnelle de 8,8%.



Son flux de trésorerie s'est lui établi à 305,2 millions, ce qui correspond à un taux de conversion de l'Ebitda 'core' en cash de 50,3%, une performance très supérieure aux objectifs que s'était fixé le groupe.



Dans son communiqué, Dufry explique que l'allègement des restrictions à la circulation ont soutenu la demande de manière 'significative'.



'Surtout, nous avons observé une solidité des dépenses liées aux voyages en dépit des difficultés économiques et opérationnelles qui frappent notre secteur', a souligné son directeur général, Xavier Rossinyol.



Dufry a par ailleurs réaffirmé ses objectifs pour la période 2023-2027 et indiqué prévoir une finalisation de son rapprochement avec l'italien Autogrill d'ici à la fin du mois de juin.



Vers 11h00, le titre Dufry gagnait environ 2% à la Bourse de Zurich.





Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks +2.21%