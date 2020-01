Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry : la Norges Bank revient sous les 3% Cercle Finance • 15/01/2020 à 11:47









(CercleFinance.com) - Un jour après avoir porté sa participation au-dessus du seuil de 3%, la Norges Bank a ramené sa participation dans Dufry à 2,87%, selon un communiqué publié mercredi par les régulateurs financiers suisses. Cette décision résulte d'un retour d'actions détenues en garantie. Hier, dans son précédent rapport, le fonds souverain norvégien avait annoncé une participation de 3,01% dans le voyagiste suisse.

Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks -0.31% DUFRY SIX Swiss Exchange -1.66%