Dufry : la Norges Bank repasse sous les 3%

(CercleFinance.com) - La banque centrale de Norvège a réduit sa participation dans Dufry, pour la ramener sous la barre des 3%, tout juste une semaine après avoir dépassé ce niveau. La Norges Bank a ainsi ramené sa participation dans le voyagiste suisse à 2,78% le 22 novembre, après avoir restitué des actions. La semaine dernière, la participation de Norges Bank était passée à 3,06%.

Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks -0.93% DUFRY SIX Swiss Exchange -1.66%