Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dufry: l'UE valide l'acquisition conjointe de Duffle information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 13:01









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de Duffle Travel Retail Platform (par Gharage Ventures, Dufry International et Takeaway.com Central Core B.V.



La transaction concerne principalement le secteur du travel retail, en particulier l'exploitation d'un marché en ligne pour le travel retail et les services de livraison dans les aéroports.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'entreprise commune exerce des activités négligeables dans l'Espace économique européen.







Valeurs associées AVOLTA Swiss EBS Stocks +5.59% AVOLTA Swiss EBS Stocks +1.60%