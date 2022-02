Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry: l'ancien directeur financier revient au poste de DG information fournie par Cercle Finance • 21/02/2022 à 11:18









(CercleFinance.com) - Dufry a annoncé lundi le départ de son actuel directeur général, Julian Diaz, qui sera remplacé par Xavier Rossinyol, l'ancien directeur financier du numéro un mondial des boutiques d'aéroports.



Xavier Rossinyol, actuellement à la tête de gategroup, un spécialiste de la fourniture de services à bord des avions, prendra ses nouvelles fonctions à compter du 1er juin prochain.



Il avait occupé, entre 2004 et 2012, les fonctions de directeur financier de Dufry, avant de prendre la direction opérationnelle des activités dans la zone Europe Moyen Orient et Afrique (EMEA) et en Asie entre 2012 et 2015.



Julian Diaz, qui avait été nommé directeur général du groupe bâlois en 2004, était entré en 2013 au conseil d'administration, qu'il a prévu de quitter à la suite de la prochaine assemblée générale.





Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks -0.37%