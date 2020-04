Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry : l'AG se tiendra sans la présence des actionnaires Cercle Finance • 27/04/2020 à 11:50









(CercleFinance.com) - L'assemblée générale ordinaire du voyagiste suisse Dufry se tiendra le 18 mai dans les bureaux du groupe à Bâle, sans la présence des actionnaires, en réponse à la pandémie de coronavirus, a annoncé ce matin la société. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits lors de l'assemblée exclusivement par le biais d'un mandataire indépendant, qui est le seul moyen de garantir la tenue de l'assemblée malgré la pandémie actuelle, a déclaré Dufry.

Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks +5.37% DUFRY SIX Swiss Exchange -1.66%