Dufry: hausse de 31,5% du CA au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Dufry publie un chiffre d'affaires de base ('core') de 5715,2 millions de francs suisses au 1er semestre 2023 en hausse de 31,5% à changes constants par rapport à la même période en 2022.



L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de base ('core') ressort à 491,8 millions de francs suisses, contre 227 millions un an plus tôt.

Le BPA 'core' ressort à 1,02 CHF contre 0,47 CHF douze mois plus tôt.



Le groupe annonce une position confortable de liquidités disponibles de 1091,5 millions de francs suisses.



'Ensemble, nous avons obtenu une nouvelle série de résultats solides, stimulés par une demande ininterrompue de voyages et l'exécution remarquable de nos équipes', a commenté Xavier Rossinyol, DG de Dufry Group.





