Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry : hausse de 23,6% du CA sur 9 mois par rapport à 2020 information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 10:48









(CercleFinance.com) - Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 1'349,5 millions de CHF au 3ème trimestre 2021 (contre 2,501.9 millions de CHF au 3ème trimestre 2019). La baisse est de -46,1% et de -44,5% en croissance organique. Le troisième trimestre 2021 a profité d'une reprise des voyages. ' La performance au cours du T3 a continué d'être tirée par les activités des États-Unis et d'Amérique centrale et des Caraïbes, et des progrès significatifs dans la région EMEA, toutes les régions contribuant positivement ' indique le groupe. Le chiffre d'affaires sur neuf mois s'est élevé à 2'536,8 millions de CHF, en croissance organique de 23,6% par rapport à la même période 2020. Par rapport à 2019, le chiffre d'affaires est en baisse de -62% et de -60,1% en croissance organique. Fin septembre, plus de 1 850 magasins dans le monde étaient ouverts, soit environ 84% de leur capacité de vente par rapport à l'année 2019.

Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks +2.26%