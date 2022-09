Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry: en forte hausse, un analyste confirme son conseil information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 17:14









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 3,3% profitant de l'analyse positive d'Oddo BHF. L'analyste réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 56 francs suisses sur Dufry, à l'approche de la journée investisseurs (CMD) que tiendra le groupe de distribution en zone de transport, le 6 septembre à Londres.



Le bureau d'études y voit l'occasion pour le management de communiquer plus en détail sur l'acquisition d'Autogrill qui 'permettra au groupe de croitre en taille, mais aussi de renforcer ses parts de marché en Amérique du Nord, et sur le segment F&B, réputé plus résilient'.



'Maintenant que la crise Covid est derrière nous (en tout cas en l'état actuel des choses), nous espérons que des objectifs clairs seront donnés (au sujet des perspectives), en termes de croissance organique mais surtout d'évolution des marges', ajoute-t-il.





