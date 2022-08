Dufry dopé par la reprise du tourisme mondial

(AOF) - Dufry, l'opérateur suisse de boutiques hors taxes qui prévoit de fusionner avec l'italien Autogrill, a dévoilé un chiffre d'affaires en progression de 146,2 % pour le premier trimestre, à 2,9 milliards de francs suisses. Le groupe qui avait été lourdement affecté par les restrictions sanitaires ,notamment au début de la pandémie, a encore réduit ses pertes, ramenant sa perte nette à 17,6 millions de francs suisses, contre 254,8 millions au premier semestre un an plus tôt.

A la tête d'un réseau mondial de quelque 2300 boutiques dans les aéroports, terminaux maritimes et navires de croisière, Dufry profite ainsi de la reprise des voyages en particulier aux États-Unis ainsi que vers les destinations du Sud de l'Europe et le Moyen Orient. En revanche, l'Asie-Pacifique a été impacté par la politique de zéro Covid en Chine qui a affecté les voyages dans toute la région.

"Les régions comme l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes ainsi que certains des pays du Sud de l'Europe et de la Méditerranée ont des performances en ligne ou supérieures à 2019", s'est félicité Xavier Rossinyol, son directeur général, cité dans un communiqué de prsse. "En même temps, nous continuons de rester attentifs compte tenu de la situation géopolitique et sanitaire actuelle, et surveillons étroitement le sentiment des voyageurs et la propension pour les dépenses liées aux voyages durant les prochains mois", a-t-il précisé.

Rappelons que début juillet, Dufry a officialisé son intention de fusionner avec le groupe italien de restauration de voyages Autogrill, dont la famille Benetton est actionnaire. Ensemble, ils doivent faire émerger un nouveau géant des services aux voyageurs, avec un réseau de 5500 points de ventes dans les grands points de passage dans 75 pays, dont 1200 aéroports. Ses actionnaires doivent voter le 31 août sur les modalités de ce projet de fusion. Le projet de rapprochement avance pour l'instant "comme prévu", précise le groupe dans le communiqué.

