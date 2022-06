Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Dufry: discussions officialisées avec Autogrill information fournie par Cercle Finance • 28/06/2022 à 14:36

(CercleFinance.com) - Le suisse Dufry et l'italien Autogrill ont confirmé mardi avoir engagé des discussions en vue d'une possible fusion, qui donnerait naissance à un poids-lourd des concessions commerciales dans les lieux de transport.



Confirmant de récentes informations de presse ainsi que des spéculations de marché, Dudry reconnaît avoir entamé des pourparlers avec Autogrill concernant un éventuel rapprochement.



Dans son communiqué, le distributeur suisse, numéro un mondial des boutiques 'duty free', prévient toutefois que l'issue des négociations est tout sauf certaine.



Du côté d'Autogrill, on confirme également l'existence de discussions en cours en vue d'une fusion potentielle, tout en prévenant que ces négociations n'ont pas de caractère 'exclusif'.



Autogrill, qui gère des activités de restauration et de services dans les aéroports, les gares, les aires d'autoroutes et les centres commerciaux, grimpait de plus de 4,8% à la Bourse de Milan après ces déclarations.



Sur le SMI de Zurich, l'action Dufry progressait de près de 3,6% en début d'après-midi.