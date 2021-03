Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry : contrats de concession à l'aéroport de Porto Alegre Cercle Finance • 25/03/2021 à 09:10









(CercleFinance.com) - Dufry annonce avoir remporté deux nouveaux contrats de concession à l'aéroport international Salgado Filho de Porto Alegre, au Brésil, avec lequel il a déjà un partenariat dans la vente au détail de voyages avec quatre magasins Hudson depuis décembre 2019. Dans le cadre des nouveaux accords, Dufry exploitera deux nouvelles boutiques hors taxes couvrant une surface commerciale combinée de 935 m² et une boutique taxes payées avec 704 m² de surfaces commerciales. Les deux contrats ont une durée de six ans et le duty-paid vient de commencer à fonctionner en mars 2021, tandis que le duty-free ouvrira en mai 2021, précise le groupe suisse spécialisé dans la distribution en zones de voyage.

Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks +0.17%