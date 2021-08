Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry : contrat prolongé à l'aéroport de Cardiff information fournie par Cercle Finance • 19/08/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - Dufry annonce avoir prolongé pour 12 ans son contrat avec l'aéroport de Cardiff (1,6 million de passagers accueillis en 2019), au Pays de Galles, pour y opérer un magasin libre de taxes et de droits, après un partenariat réussi au cours des 20 dernières années. Opéré actuellement sous sa marque Nuance, ce magasin de 670 m2 doit être développé sous la marque World Duty Free. Des améliorations initiales seront apportées cette année, des plans de rénovation supplémentaires étant prévus à travers ce partenariat.

Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks -2.86%