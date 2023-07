Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry: contrat de 10 ans avec l'aéroport de Vitória (Brésil) information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 10:20









(CercleFinance.com) - Dufry annonce avoir ouvert un nouveau magasin duty-paid à l'aéroport de Vitória (capitale de l'Étatbrésilien de l'Espírito Santo) après la signature d'un contrat de dix ans avec Zurich Airport Brasil



Avec une surface commerciale totale de 350 m², le magasin est situé dans la zone des départs. Dufry rappelle par ailleurs que quelque 3 millions de passagers transitent chaque année dans cet aéroport.



Le partenariat réussi entre Dufry et Zurich Airport Brasil est donc prolongé puisque les deux entités collaboraient déjà au sein des aéroports brésiliens de Florianópolis et de Belo Horizonte.



S'exprimant au nom de l'aéroport de Vitória, Ricardo Gesse, à la tête de Zurich Airport Brasil, a déclaré : 'L'arrivée de Dufry à l'aéroport place la barre plus haut pour le mix commercial de Vitória, car il apporte des marques et des produits qui n'étaient pas trouvés auparavant dans la ville'.





Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks +1.34%