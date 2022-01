Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry: concession renouvelée à l'aéroport La Romana information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 11:11









(CercleFinance.com) - Le spécialiste suisse des boutiques hors taxes Dufry a annoncé mardi avoir renouvelé pour une durée de 10 ans sa concession à l'aéroport de La Romana, en République dominicaine.



Le groupe bâlois de 'duty free' précise qu'il compte poursuivre le développement de 305 m2 d'espaces commerciaux dans le cadre de ce renouvellement de contrat, qui sera mis en oeuvre jusqu'en 2032.



Dufry, présent dans l'aéroport depuis 14 ans, précise que l'infrastructure accueille 400.000 passagers chaque année, essentiellement en provenance des Etats-Unis, du Canada et d'Ukraine.



En tenant compte du port maritime attenant, ce sont quelque 700.000 personnes qui transitent tous les ans à La Romana.





